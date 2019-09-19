Військовослужбовці ЗСУ затримали в зоні ООС бойовика, який воював проти України з 2014 року.

Кілька днів тому бійці Операції об’єднаних сил затримали одного з російських найманців, які воюють проти України на Донбасі.

За інформацією нардепа від Слуги народу Юрія Мисягіна, бойовик потрапив до рук піхоти Збройних сил України в районі окупованої Горлівки.

– Терорист виявився знатної рибою, – підкреслив народний обранець.

Читайте: На кордоні Бурятії затримали шамана, який йшов до Москви “виганяти Путіна”

Повідомляється, що за непідтвердженою інформацією затриманий є громадянином однієї з країн колишнього СРСР і вступив до лав бойовиків у 2014 році.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Луганській області затримала чоловіка, що передавав розвіддані незаконним представникам “ЛНР”.