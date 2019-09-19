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Факти / Україна

Знатна риба – воював з 2014: бійці ООС затримали найманця РФ

Військовослужбовці ЗСУ затримали в зоні ООС бойовика, який воював проти України з 2014 року.

Знатна риба – воював з 2014: бійці ООС затримали найманця РФ

Кілька днів тому бійці Операції об’єднаних сил затримали одного з російських найманців, які воюють проти України на Донбасі.

За інформацією нардепа від Слуги народу Юрія Мисягіна, бойовик потрапив до рук піхоти Збройних сил України в районі окупованої Горлівки.

– Терорист виявився знатної рибою, – підкреслив народний обранець.

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Повідомляється, що за непідтвердженою інформацією затриманий є громадянином однієї з країн колишнього СРСР і вступив до лав бойовиків у 2014 році.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Луганській області затримала чоловіка, що передавав розвіддані незаконним представникам “ЛНР”.

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