У Миколаєві продають дві пам’ятки архітектури XIX століття

У Миколаєві готуються продати дві історичні споруди у центрі міста. Пам’ятки архітектури кінця 19-го століття – з унікальною ліпниною на фасаді, а також старовинною підлогою і сходами. Тут працювали редакції ЗМІ, організації ветеранів та інвалідів і державні установи. Та чиновники вигнали орендарів – ще у вересні вимкнули електрику, воду і опалення. Заявивши – приміщення аварійні, хоча документа не показали.

В управлінні комунального майна обіцяли відреставрувати будинки. Згодом чиновники оголосили приватизацію. Пам’ятки можуть продати за їхню балансову вартість – 2,5 млн грн. В обласній владі підрахували приблизну суму реставрації і заявили: 60 млн грн – це дуже дорого для бюджету.

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Івано-Франківськ. За мурами – справжня історія, – палац Потоцьких. У 17-му столітті – маєток родини засновників міста, за австрійських і радянських часів – військовий шпиталь. Понад 15 років тому комплекс став приватною власністю.

Спочатку хотіли зробити розважальний центр, потім розібрати і звести новобудову. Але громада не дала, вимагала реставрувати пам’ятку. Тоді власник відновлювати споруди не погодився. І після кількарічних перемовин палац таки повернули місту.

Городяни часто організовують толоки. Влітку ця, начебто занедбана територія, стає мистецьким центром.

До слова, на Харківщині школа перетворюється на Титанік: тала вода заливає кабінети.

Опубліковано Лютий, 05 в 11:12



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