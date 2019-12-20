Закон про ринок землі: комітет проведе вісім засідань до 10 січня

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики до 10 січня проведе вісім засідань. Це необхідно, щоб підготувати законопроект про ринок землі до другого читання.

Спікер парламенту Дмитро Разумков доручив аграрному комітету провести засідання 27, 28 грудня 2019 року, а також 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року для розгляду законопроекту №2178-10 щодо внесення змін до деяких законів про обіг земель сільгосппризначення.

Таким чином, щоб підготувати закон про ринок землі до другого читання, комітет проведе вісім засідань перед святами та в перервах між ними.

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До речі, президент Володимир Зеленський повідомив, що у законопроекті можуть зменшити максимально допустимий ліміт на володіння землею до 10 тис. га.

Нагадаємо, 19 грудня на засіданні аграрного комітету під час розгляду поправок до законопроекту про ринок землі сталася бійка між народними депутатами.