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У Росії засудили 72-річного чоловіка за нібито шпигунство на користь України

Жителя Ростовської області Росії засудили до 12 років за нібито шпигунство на користь України.

72-річний Володимир Моргунов відбуватиме покарання у виправній колонії суворого режиму за державну зраду.

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Пенсіонер народився на Луганщині, проте жив у прикордонному з Україною селищі Чортків, це в Росії.

ФСБ стверджує, що Моргунов зокрема передавав Україні дані про дислокацію російської військової техніки та прикордонників. Чоловіка затримали в листопаді торік.

До слова, німецька компанія Siemens почала нове будівництво в Росії, не зважаючи на санкції.

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