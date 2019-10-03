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Варварські реставрації та незаконні розкопки: нова доповідь ЮНЕСКО щодо Криму

Знищення культурної спадщини та історичних цінностей – такі висновки містить нова доповідь ЮНЕСКО щодо ситуації в окупованому Росією Криму.

Експерти занепокоєні незаконними розкопками на руїнах стародавнього Херсонеса, які ведуть загарбники.

Також автори доповіді згадують так звану реставрацію знаменитого Бахчисарайського ханського палацу – її в документі названо варварською.

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