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У США люди отримають разові виплати від держави через коронавірус – хто та скільки

Абсолютна більшість американців приблизно 90% – отримають одноразові виплати, це, зокрема, і передбачає історичний пакет допомоги економіці.

Чек або  прямий депозит у 1200 доларів отримають американці, які заробили минулого року не більше 75 тис.  Цю інформацію беруть із податкових декларацій. Допомога на дитину  ще 500 доларів. З кожною заробленою сотнею доларів понад 75 тис. сума допомоги буде зменшуватися. Якщо людина заробила понад 99 тис. доларів торік,  вона не отримає допомоги.

Також будуть збільшені виплати по безробіттю. За минулий тиждень рекордна кількість американців, понад 3 млн людей  подалися на допомогу з безробіття.

Законодавці кажуть, хочуть зняти хоч трохи фінансового тягаря із американців у ці непрості часи.

Факти ICTV раніше писали про те, що у США зафіксували рекордне безробіття через коронавірус.

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