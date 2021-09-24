У центрі Рима жителі потерпають від нашестя диких кабанів

Італійці скаржаться на нашестя диких кабанів. Тварини розгулюють вулицями Рима.

Дедалі частіше помічають кабанів не лише на околицях, а й у центрі.

Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo — Vittorio Pagano (@vittoriopagano) September 17, 2021

Жителі жартують, мовляв, потрібно облаштовувати доріжки для диких кабанів замість велодоріжок.

Тварини пересуваються великими групами – постійно в пошуках їжі. Не бояться ані перехожих, ані транспорту. Мер Рима припускає, що ситуацію з появою кабанів у місті роздмухують навмисно.

they’re coming for me pic.twitter.com/S1kAjaRdR1 — dan diffendale (@diffendale) September 21, 2021

Нібито, так хочуть знизити її рейтинги на місцевих виборах, які відбудуться за тиждень.

Тим часом у Дніпрі на вулиці Жуковського перехожі помітили дівчину, яка гуляла містом із поросям та телям. Згодом стало відомо, що дівчина є іноземною громадянкою і звати її Аліса.

В якийсь момент теля опинилося саме на проїжджій частині. Люди відвели його на тротуар та прив’язали до дерева. Теля було повністю виснажене – тварина лягла на газон і відмовлялася вставати.

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