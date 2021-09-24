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Абрамова Юлія |

У центрі Рима жителі потерпають від нашестя диких кабанів

Італійці скаржаться на нашестя диких кабанів. Тварини розгулюють вулицями Рима.

Дедалі частіше помічають кабанів не лише на околицях, а й у центрі.

Жителі жартують, мовляв, потрібно облаштовувати доріжки для диких кабанів замість велодоріжок.

Тварини пересуваються великими групами – постійно в пошуках їжі. Не бояться ані перехожих, ані транспорту. Мер Рима припускає, що ситуацію з появою кабанів у місті роздмухують навмисно.

Нібито, так хочуть знизити її рейтинги на місцевих виборах, які відбудуться за тиждень.

Тим часом у Дніпрі на вулиці Жуковського перехожі помітили дівчину, яка гуляла містом із поросям та телям. Згодом стало відомо, що дівчина є іноземною громадянкою і звати її Аліса.

В якийсь момент теля опинилося саме на проїжджій частині. Люди відвели його на тротуар та прив’язали до дерева. Теля було повністю виснажене – тварина лягла на газон і відмовлялася вставати.

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