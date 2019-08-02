Для людей з інвалідністю та з пеленальними столиками: нові правила облаштування туалетів в магазинах

Міністерство регіонального розвитку зобов’язало супермаркети будувати вбиральні. І не просто, а для кожного: мають бути кабінки не лише для жінок та чоловіків, а й для інвалідів і навіть з пеленальними столиками.

Проблема тільки в тому – платні чи безкоштовні мають бути кабінки.

В середньому закупи у супермаркеті тривають до півтори години. Достатньо, щоб відвідати туалет. Однак 90% великих магазинів країни їх не мають.

Після ремонту деякі туалети залишають лише для персоналу.

З 1 серпня у магазинах площею понад 2,5 тисячі метрів квадратних – це як третина футбольного поля – туалети обов’язкові. Навіть, якщо магазин орендує приміщення у ТРЦ, вбиральня має бути своя. Щоправда, стосується норма лише супермаркетів, які проектуватимуть з 1 серпня. Старі перебудовувати не зобов’яжуть.

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