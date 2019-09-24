Україна – лідер в рейтингу імпортерів сільгосппродукції до ЄС
Україна на першому місці в рейтингу держав, чий імпорт сільськогосподарських продуктів до ЄС зростає найшвидше. Про це йдеться у доповіді Єврокомісії за підсумками липня цього року.
Порівняно з тим же періодом торік, українські аграрії збільшили продажі майже на 62% – до понад півмільярда євро.
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На другому місці серед тих, хто найшвидше нарощує експорт – Перу. Найбільше ж до ЄС постачає Бразилія – загалом на більш як мільярд євро.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Росія заборонила експорт низки товарів в Україну.
2019-09-24
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