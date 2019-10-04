Україна посіла 9 місце з 10 найзабрудненіших країн світу

Україна потопає у смітті. Цьогоріч ми посіли дев’яту сходинку у десятці найзабрудненіших країн світу. І питання полягає саме в тому, що українці не мають культури поводження з непотребом. І це дуже добре видно в парках, на вулицях та в інших громадських місцях. Немає й сортування відходів. Проте є виняток – селища, що на власному прикладі показують – боротися зі сміттям важливо і можливо.

Найчистіше селище України – Новосанжари. Кинутого паперу, пляшок чи недопалків тут не побачиш. На кожних 10 метрів стоять сміттєві баки. У селищі їх понад триста штук. До того ж тут найчистіші в області зупинки громадського транспорту та сучасні технології на службі у двірників.

Боротися зі сміттям Новосанжари почали понад 10 років тому. І ось 4 роки поспіль це селище лідер на всеукраїнському конкурсі Найчистіших населених пунктів України. За такий лад кожен мешканець сплачує 20 грн на місяць. А ще новосанжарці не спалюють суху траву та листя, а вивозять їх на єдиний сертифікований полігон відходів на Полтавщині.

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У селищі вже закупили нові баки для сортування.

Скло, папір, пластик, органіка – все окремо. Розподіляти сміття люди почнуть за місяць.

Мачухи – село на околиці Полтави. За своїм підходом до чистоти вже 2 роки поспіль обходить обласний центр. Баки для роздільного збору сміття на кожній вулиці. Люди користуються ними безкоштовно, натомість завдяки сортуванню копійку заробляє і сама громада.

Тонни сміття досортовують та збирають у так звані паки. Якщо після фасування лишаються органічні відходи, їх везуть на спеціальні полігони для захоронення. Натомість відібраний пластик, папір та скло відправляють на переробку. Але поки для України така практика скоріш виняток, ніж правило.

До слова, Факти ICTV перевірили, як забирають і куди звозять відсортоване сміття у Києві.

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