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Факти / Відео / Україна

Як забирають і куди звозять відсортоване сміття у Києві – перевірка Фактів ICTV

Щодня в Україну завозять триста тонн сміття з Європи. Все тому, що переробним підприємствам бракує вторсировини. Українське ж сміття, здебільшого йде на полігони. Навіть те, яке зібрали у спеціальні баки.

Столицю прибирає сім компаній, у кожної своя ділянка, за законом вони  мають вивозити сортоване сміття на переробку. Починаємо  рейд з Печерського району. У сміттєвоза по маршруту великі супермаркети, елітні житлові комплекси. Працівники швидко вивантажують звичайні баки, за сортованими відходами приїде інша машина.

Голосіївка, нашу увагу привертає одна вантажівка. Вона забирає і звичайні контейнери, і з позначкою – роздільне збирання. Машина швидко зникає у  дворах. Баки на сусідній вулиці поки повні, з’являється сміттєвоз, ситуація  повторюється – відходи з двох різних баків вирушають в один контейнер.

Читайте: Закрили сміттєпроводи і поставили контейнери: як сортують сміття у Тернополі

Чиновники проблему знають, у всьому звинувачують несумлінних  робітників.

Однак, фахівці з переробки сміття, переконані – різні відходи в одну машину скидають з дозволу керівництва, влада закриває на це очі.

Важко віриться сміттярам, коли вони обіцяють згодом відсортувати змішані відходи, папір зі звалища згодиться хіба на сірий туалетний.  Якісну продукцію роблять лише з чистої сировини.

Тож якісний товар купують у Європі.

Сортувати сміття свідомим мешканцям інколи допомагають свідомі двірники.

До слова, сміттєзвалища вже розміром із Данію: як українці відмовляються від поліетилену.

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