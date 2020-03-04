На тлі коронавірусу більше 3 тис. медичних масок контрабандисти намагалися ввезти в Румунію.
У Закарпатській області військовослужбовці запобігли спробі ввезення в Румунію партії одноразових медичних масок.
Вночі прикордонники виявили в кількох десятках метрів від держкордону п’ять поліетиленових пакетів.
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Правопорушники втекли, імовірно на мотоциклі, кинувши пакети, в яких було 3 650 масок.
Наразі з’ясовуються всі деталі події.
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Коронавірусна контрабанда: з України намагалися вивезти понад 3 тис. масок / 4 фотографии
До речі, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що для боротьби з коронавірусом щомісяця необхідно 89 млн медичних масок.
Фото: Держприкордонслужба
Джерело: ДержприкордонслужбаТеги: Вірус, контрабанда, Коронавірус COVID-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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