Коронавірусна контрабанда: з України намагалися вивезти понад 3 тис. масок

На тлі коронавірусу більше 3 тис. медичних масок контрабандисти намагалися ввезти в Румунію.

У Закарпатській області військовослужбовці запобігли спробі ввезення в Румунію партії одноразових медичних масок.

Вночі прикордонники виявили в кількох десятках метрів від держкордону п’ять поліетиленових пакетів.

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Правопорушники втекли, імовірно на мотоциклі, кинувши пакети, в яких було 3 650 масок.

Наразі з’ясовуються всі деталі події.

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