Україні доведеться докупити багато газу: що чекати від опалювального сезону 2022-2023

Україна посилено готується опалювального сезону 2022-2023. Його уже називають найважчим для нашої країни за 30 років. Урядовці розроблять кілька сценаріїв. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання закачати 19 мільярдів кубів газу до сховищ. Нині маємо 10,5 мільярдів кубів – і це немало. Та на зиму необхідно майже удвічі більше.

Утім, експерти кажуть, що для початку сезону, вистачить і 16 мільярдів кубів газу. А пов’язано це з тим, що багато українців виїхало закордон, а підприємства масово не працюють.

– Споживання впало набагато більше, ніж впав видобуток. Тобто, зараз на ринку українського газу є профіцит, тому ми можемо закачувати газ у сховища і готуватися якраз до опалювального сезону. Зрозуміло, що ризики, про які говорить президент – це військові ризики, – каже голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Нині людям доводиться працювати під обстрілами, адже ворог не думає вгамовуватися. У Нафтогазі запевняють, що підготовка до зими більш ніж ґрунтовна. Хоча очевидно, що велику частку газу доведеться купити за кордоном – на це може піти до $8 млрд. Україна розраховує позичити ці гроші або саме паливо у міжнародних партнерів. А потім після війни віддати, можливо, тим же самим. Через європейські потужності можемо придбати американський чи катарський скраплений газ – це може бути уже у цьому кварталі. Якщо контракти будуть довгострокові, ціна не зашкалюватиме.

Провідний експерт енергетичних програм Фонду Разумкова Максим Білявський каже, що Україна має достатні потужності по імпорту. Нам можуть постачати газ з Польщі, Словаччини, Угорщини та навіть Румунії.

Частину блакитного палива Україна продовжує видобувати сама. Маємо свердловини у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Нині ці райони під російськими обстрілами, але видобуток впав лише приблизно на 6%.

Найгірше, що росіяни, буквально, стирають нашу інфраструктуру. Цілять по мережах і станціях теплопостачання. Чітких цифр, звісно, нема. Експерти кажуть про втрату до 40% потужностей. Фахівці намагаються полагодити усе, що можуть, але на звільнених територіях. Енергетичні експерти наголошують, що потрібно розробити чіткий план боротьби з усіма кризами, які на нас насуваються.

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