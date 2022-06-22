Украине придется докупить много газа: что ждать от отопительного сезона 2022-2023
Украина усиленно готовится к отопительному сезону 2022-2023. Его уже называют самым трудным для нашей страны за 30 лет. Чиновники разработают несколько сценариев. Премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу закачать 19 миллиардов кубов газа в хранилища. Сейчас есть 10,5 миллиардов кубов — и это немало. Но на зиму нужно почти вдвое больше.
Впрочем, эксперты говорят, что для начала сезона хватит и 16 миллиардов кубов газа. А связано это с тем, что многие украинцы выехали за границу, а предприятия массово не работают.
— Потребление упало гораздо больше, чем упала добыча. То есть сейчас на рынке украинского газа есть профицит, поэтому мы можем закачивать газ в хранилища и готовиться как раз к отопительному сезону. Понятно, что риски, о которых говорит президент – это военные риски, – говорит председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.
Сейчас людям приходится работать под обстрелами, ведь враг не думает униматься. В Нафтогазе уверяют, что подготовка к зиме более чем основательная. Хотя очевидно, что большую долю газа придется купить за границей – на это может уйти до $8 млрд. Украина рассчитывает одолжить эти деньги или самое топливо у международных партнеров. А потом после войны отдать, возможно, тем же. Из-за европейских мощностей можем приобрести американский или катарский сжиженный газ – это может быть уже в этом квартале. Если контракты будут долгосрочными, цена не будет зашкаливать.
Ведущий эксперт энергетических программ Фонда Разумкова Максим Белявский говорит, что у Украины есть достаточные мощности по импорту. Нам могут поставлять газ из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.
Часть голубого топлива Украина продолжает добывать сама. Есть скважины в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Сейчас эти районы под российскими обстрелами, но добыча упала всего примерно на 6%.
Хуже всего, что россияне буквально стирают нашу инфраструктуру. Целят по сетям и станциям теплоснабжения. Четких цифр, конечно, нет. Эксперты говорят о потере до 40% мощностей. Специалисты пытаются починить все, что могут, но на освобожденных территориях. Энергетические эксперты подчеркивают, что нужно разработать четкий план борьбы со всеми надвигающимися на нас кризисами.