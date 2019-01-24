Українська Кремнієва долина: інноваційний парк UNIT.City стає вдвічі більшим

Українська Кремнієва долина. Місце розвитку високих технологій, співпраці маленьких стартапів та великих корпорацій. Тут відбуваються найголовніші IT-події, працюють 90 інноваційних компаній, є 4 лабораторії та власна IT школа з майже тисячею студентів. А тепер інноваційний парк Юніт Сіті – стає вдвічі більшим.

Новий кампус – за рахунком вже третій. Сучасну шестиповерхову будівлю площею майже 17 тис. квадратів з нуля звели за рік. Тут оселяться нові компанії – а це, у свою чергу, нові можливості для наших спеціалістів та нові робочі місця, каже інвестор проекту. І шанс зберегти дедалі більше українських мізків тут, а не дати їм виїхати за кордон.

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Загалом розраховують вмістити понад тисячу працівників, а кількість гостей у самому містечку – збільшити до 200 тис. на рік.

Глобальна ж мета парку – стати центром інновацій не лише в Україні, а й всієї Європи.

До слова, Факти ICTV розповідали про головні прориви і провали у науці за 2018 рік.

Опубліковано Cічень, 24 в 11:45



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