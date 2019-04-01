Доба на Донбасі: як бійці ЗСУ захищають вибір українців на передовій

Поки Україна у вирі виборчого процесу, на фронті своя щоденна й важка робота. Швидко проголосувавши, бійці повернулися на передову аби захистити в тому числі і вибір кожного українця.

Протягом доби російські окупанти гатили з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по оборонцях Лебединського. Наші давали відсіч.

Читайте: Лише силою і тиском: Порошенко про те, як збирається повертати Донбас

У штабі ООС зазначають, що нині почастішали обстріли населених пунктів. Тільки за два дні 29-30 березня терористи стріляли з артилерії по Золотому-1 і Золотому-4, а з БМП – по Новолуганському. Пошкоджені житлові будинки, дороги, лінії електропередач. А від початку доби противник із гранатометів вдарив по Кримському.

На позиціях поблизу Донецька незвично тихо. Напередодні армійці невеликими групами їздили до спеціальних виборчих дільниць сформованих неподалік, аби надовго не залишати фронт. Чекали на провокації та були готові до всього. Бійці говорять: що б в країні не відбувалося слід пам’ятати, що війна поряд, і що б не відбувалося в державі і хто б нею не керував – вони будуть тримати оборону.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як голосували Луганська і Донецька області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.