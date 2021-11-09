Документальний фільм Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці, знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, увійшов до шорт-листа кінопремії European Film Awards, яку називають європейським Оскаром.

Список номінантів сформувала колегія з більш ніж 4 тис. членів Європейської кіноакадемії. Його було оголошено 9 листопада на Європейському кінофестивалі в Севільї (Іспанія).

Усього у номінації кращий документальний фільм за європейський Оскар змагатимуться 5 стрічок.

Окрім картини Бабин Яр. Контекст (Україна), це Тікай, режисер Jonas Poher Rasmussen, Містер Бахман та його клас (Німеччина), режисерка Марія Шпет, Приборкання саду (Швейцарія, Німеччина), режисер Саломе Джаші, Найгарніший хлопчик у світі (Швеція), режисери Крістіна Ліндстром та Крістіан Петрі.

Документальний фільм Бабин Яр. Контекст зробила нідерландська компанія ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

В основу стрічки покладена архівна кінохроніка про події на території окупованої України. Криваві події Голокосту від куль та масові розстріли, зокрема трагічні події в Бабиному Яру, де лише за два дні – 29–30 вересня 1941 року – нацисти розстріляли 33 771 єврея.

У фільмі також йдеться про радянську політику замовчування та дії, що призвели до Куренівської трагедії. Тривалість картини – 120 хв.

Бабин Яр. Контекст – у шорт-листі європейського Оскару / 2 фотографии

European Film Awards, або Європейський кіноприз, – нагорода за видатні досягнення в європейському кінематографі, яку вручає Європейська кіноакадемія (European Film Academy) щороку, починаючи з 1988-го.

За задумом засновників, вона конкурує з Оскаром як головна кінематографічна премія об’єднаної Європи. Нагороди роздають у понад 10 категоріях.

Переможців оголосять у Берліні 11 грудня 2021 року.

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі фільм Бабин Яр. Контекст отримав премію Золоте око, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

У жовтні стрічка Сергія Лозниці здобула премію Срібний Г’юго в номінації Кращий документальний фільм на 57-му Міжнародному кінофестивалі в Чикаго, а також спеціальну нагороду Особлива подяка Лондонського кінофестивалю.