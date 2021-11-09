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Бабин Яр. Контекст – у шорт-листі європейського Оскару

Владислава Ткаченко Редактор сайту
Кадр з фільму Бабин Яр. Контекст

Документальний фільм Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці, знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, увійшов до шорт-листа кінопремії European Film Awards, яку називають європейським Оскаром.

Список номінантів сформувала колегія з більш ніж 4 тис. членів Європейської кіноакадемії. Його було оголошено 9 листопада на Європейському кінофестивалі в Севільї (Іспанія).   

Усього у номінації кращий документальний фільм за європейський Оскар змагатимуться 5 стрічок.

Сергій Лозниця

Окрім картини Бабин Яр. Контекст (Україна), це Тікай, режисер Jonas Poher Rasmussen, Містер Бахман та його клас (Німеччина), режисерка Марія Шпет, Приборкання саду (Швейцарія, Німеччина), режисер Саломе Джаші, Найгарніший хлопчик у світі (Швеція), режисери Крістіна Ліндстром та Крістіан Петрі. 

Документальний фільм Бабин Яр. Контекст зробила нідерландська компанія ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

В основу стрічки покладена архівна кінохроніка про події на території окупованої України. Криваві події Голокосту від куль та масові розстріли, зокрема трагічні події в Бабиному Яру, де лише за два дні – 29–30 вересня 1941 року – нацисти розстріляли 33 771 єврея.

У фільмі також йдеться про радянську політику замовчування та дії, що призвели до Куренівської трагедії. Тривалість картини – 120 хв.

Бабин Яр. Контекст – у шорт-листі європейського Оскару / 2 фотографии

European Film Awards, або Європейський кіноприз, – нагорода за видатні досягнення в європейському кінематографі, яку вручає Європейська кіноакадемія (European Film Academy) щороку, починаючи з 1988-го.

За задумом засновників, вона конкурує з Оскаром як головна кінематографічна премія об’єднаної Європи. Нагороди роздають у понад 10 категоріях.

Переможців оголосять у Берліні 11 грудня 2021 року.

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі фільм Бабин Яр. Контекст отримав премію Золоте око, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

У жовтні стрічка Сергія Лозниці здобула премію Срібний Г’юго в номінації Кращий документальний фільм на 57-му Міжнародному кінофестивалі в Чикаго, а також спеціальну нагороду Особлива подяка Лондонського кінофестивалю.

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