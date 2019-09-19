Українці більше не готові працювати в Польщі за мінімальну зарплату

Українці не хочуть працювати у Польщі за мінімальну зарплату.

Про це пише місцеве видання за результатами опитування, проведеного серед економічних мігрантів з України на Західному автовокзалі Варшави.

Тільки 6% із них згодні на мінімальну ставку – до 15 злотих на годину. Вищі ставки хоче мати понад чверть. І це – втричі більше, ніж торік, відзначають експерти.

До того ж більшість українців чекають від роботодавців у Польщі додаткових переваг – безкоштовного проживання і харчування, а також можливості отримувати бонуси.

Дивіться: Економічне диво: чи зможе Україна повторити успіх Польщі

До слова, українці отримали 90% дозволів на працевлаштування у Польщі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.