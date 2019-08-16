Економічне диво: чи зможе Україна повторити успіх Польщі

Вітчизняний внутрішній валовий продукт за останній квартал зріс на 4,6%. Для фахівців це неочікуваний показник. Адже протягом останніх років приріст економіки не перевищував 3% на рік. Особливо активно в Україні розвивалося сільське господарство і торгівля.

Україна готова рости ще швидше, таке завдання поставив президент Зеленський і авторитетне агентство Bloomberg свідчить, що світовий бізнес вже уважно стежить за успіхами України.

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Експерти переконують, що нині потрібно залучити інвестиції, щоб досягти запланованих масштабних цілей. Перші ознаки – це те, що іноземці вже купили облігації внутрішнього займу на понад 87 мільярдів гривень.

Раніше світовий банк застерігав, що без активних змін у економіці, Україні доведеться витратити півстоліття, щоб наздогнати сусідню Польщу, успіх якої економісти вже подають як приклад для наслідування. Нині британський дослідник впевнений, що Україна теж може повторити таке економічне диво.

Західні економісти відзначають, що економічного успіху Україна досягла, провівши дві прозорі та демократичні виборчі кампанії, на тлі торговельної війни між США і Китаєм, а також сповільнення економіки в Європі.

Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що нині є реальний шанс щоб зростання ВВП України було більше 5-7%.

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