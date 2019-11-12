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Українці виграли змаганнях з плавання Oceanman – дистанції та приз

Українці стали першими на міжнародних змаганнях з плавання Oceanman.

Цього разу вплав підкорювали Середземне море на Кіпрі. Участь брали як професійні спортсмени, так і аматори. Українцям вдалося випередити сотні учасників на усіх дистанціях змагань – на 10 кілометрах, п’яти і двох. Спека +29 та абсолютний штиль в морі посприяли запливу. Переможці отримали безкоштовну участь у фінальних змаганнях Oceanman у Мексиці.

Факти ICTV раніше писали про те, як в Італії готувались до Oceanman 2019.

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