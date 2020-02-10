Ураган Сабіне в Німеччині: скасовують авіарейси і футбольні матчі

У Німеччині вирує ураган Сабіне.

Пориви вітру сягають 110 км/год. Через негоду німецькі аеропорти скасували кілька сотень рейсів.

Залізниця Німеччини частково припинила рух потягів. Не провели футбольний матч Бундесліги. По всій країні оголосили штормове попередження.

До слова, у Великій Британії та Ірландії вирує ураган Кіара. Пориви вітру тут 130 км/год.

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