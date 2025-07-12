Волинська трагедія: Навроцький закликав Зеленського почати масштабні ексгумації жертв

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно звернувся до Володимира Зеленського з проханням дозволити повномасштабні ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це він заявив під час урочистостей у Хелмі з нагоди 82-ї річниці волинських подій, повідомляє RMF24.

Волинська трагедія: Навроцький звернувся до Зеленського

Навроцький наголосив, що жертви трагедії не закликають до помсти, а просять гідного поховання та пам’яті.

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Звертаючись до посла України та президента Зеленського, польський політик заявив:

— Як новообраний президент, я офіційно прошу про можливість проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають цієї правди, а волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому.

На думку Навроцького, це необхідно для справжнього примирення між Польщею та Україною.

Присутній на церемонії посол України в Польщі Василь Боднар відповів, що повністю погоджується з необхідністю будувати майбутнє на правді.

— Ми повинні відкрито говорити про цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Просити пробачення, але також шанувати пам’ять жертв по обидва боки кордону, – сказав дипломат.

Боднар нагадав про нещодавні ексгумаційні роботи в Пужниках (Тернопільська область) та заплановані на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).

Він наголосив, що українська сторона відкрита для діалогу навіть із найскладніших питань та необхідний діалог польських і українських експертів та істориків.

Що відомо про Волинську трагедію

Село Пужники (територія нинішнього Чортківського району Тернопільської області, – Ред.) було знищено в лютому 1945 року, а в 1949 році офіційно ліквідоване радянською владою.

Про трагічну долю цього населеного пункту стало відомо у зв’язку з початком ексгумаційних робіт, які розпочалися у квітні 2025 року після отримання дозволу від української влади.

За переписами початку 1920-х років більшість населення села становили поляки. Під час радянської окупації в 1940-х роках органи НКВД вислали частину місцевого населення до Сибіру, що стало першим ударом по демографії села.

У лютому 1945 року село повністю спалили.

Є різні версії щодо того, хто саме здійснив це знищення.

За одними даними, це зробили органи НКВС у ніч із 12 на 13 лютого 1945 року. За іншими джерелами, зокрема польськими, село спалили військові УПА під командуванням курінного Петра Хамчука.

Під час німецької окупації біля місцевого цвинтаря було викопано траншею для санітарних поховань.

У 1949 році окупаційна радянська влада остаточно ліквідувала село Пужники, стерши його з адміністративних карт.

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