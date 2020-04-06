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В Черкасах медики розробили безпечний режим лікування хворих на коронавірус

Черкаські медики, які лікують хворих на Covid-19, працюють за новим алгоритмом. Сім днів в лікарні, сім – вдома. На час роботи вони живуть в санаторії. Після семиденної роботи їм роблять ПЛР-тест, і лише коли він негативний, відпускають додому.

До такого вахтового режиму в області вдалися, аби медики не наражали на небезпеку своїх рідних і близьких. Так медработники працюватимуть, допоки хвороба не відступить. Вже за березень за важку роботу вони мають отримати обіцяні державою доплати. Докладніше в сюжеті Ірини Цимбал.

Нагадаємо, на Закарпатті є перша смерть від Covid-19. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.

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