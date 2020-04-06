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В Черкассах медики разработали безопасный режим лечения больных коронавирусом

Черкасские медики, которые лечат больных Covid-19, работают по новому алгоритму. Семь дней в больнице, семь — дома. На время работы они живут в санатории. После семидневной работы им делают ПЦР-тест, и только когда он отрицательный, отпускают домой.

К такому вахтовому режиму в области прибегли, чтобы медики не подвергали опасности своих родных и близких. Так медики будут работать, пока болезнь не отступит. Уже за март за тяжелую работу они должны получить обещанные государством доплаты. Подробнее в сюжете Ирины Цымбал.

Напомним, на Закарпатье есть первая смерть от Covid-19. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

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