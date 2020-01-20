В Черкасах знову переносять відкриття театру, на який пішло понад 100 млн грн

У Черкасах ніяк не закінчать ремонт приміщення обласного академічного музично-драматичного театру. Майже п’ять років тому будівлю знищив вогонь, а з того часу і донині триває її відновлення. Витрачено вже понад 100 млн грн, але відкриття закладу щоразу переносять.

1 липня 2015 року черкаський обласний академічний музично-драматичний театр імені Шевченка всередині вигорів за три години. Впав дах, міжповерхові перекриття, повністю було знищено глядацьку залу. Нині споруда майже відновлена. Будівельники закінчують реконструкцію фойє і глядацької зали. Деталі у сюжеті Ірини Цимбал.

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