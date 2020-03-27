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В епіцентрі спалаху коронавірусу без грошей та житла: історія українців в Італії

В епіцентрі спалаху коронавірусу, без даху над головою і грошей – двоє українських заробітчан 6 днів жили на вокзалі Мілана, бо натрапили на несумлінного роботодавця. Той вигнав їх і не заплатив.

Залишилися хлопці і без житла, бо не мали чим покрити оренду. А тут якраз – спалах коронавірусу в Італії, кордони закрили, грошей на літак немає, зв’язатися із консульством не могли.

Що зараз із заробітчанами – дивіться у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як заробітчани повертаються в Україну.

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