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В Міненергетики назвали умови відновлення прямих поставок газу з Росії

Міністр енергетики Олексій Оржель повідомив, що наступні газові переговори можуть відбутися вже цього тижня.

За словами урядовця, попередні перемовини між Україною та Росією в Відні були погоджені з європейською стороною, тож про жодні кулуарні домовленості не йдеться.

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Попередня дата наступних переговорів запланована на 5 грудня. За словами Олексія Оржеля, українська та європейська сторони готові до перемовин, нині чекають лише на рішення росіян.

Попередню ж двосторонню зустріч у Відні урядовець назвав конструктивною. Росіяни розглядають можливість виплатити борг у $3 млрд газом, але торгуються за умови транзитного контракту й хочуть відновити прямі поставки в Україну.

Все це хочуть ухвалити пакетом. Та міністр заспокоює, що Київ на імпорт газу з Росії погодиться лише за ринкової ціни.

При цьому Україна готова купувати в Газпрому не більше половини своїх імпортних потреб, в межах 5 млрд кубів на рік, а решту купувати на європейському ринку.

Встигнути домовитися про всі умови нового контракту спробують ще до нормандської зустрічі 9 грудня. Урядовці наполягають, що угоду підписуватимуть компанії, а не політики.

Нагадаємо, міністр енергетики Олексій Оржель під час прес-конференції повідомив, що ціна на газ для населення зменшиться на 7%.

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