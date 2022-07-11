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По 37 грн за $1: чому курс долара стрімко зростає і чого очікувати на ринку валют

Юля Захарченко редакторка стрічки

Курс у деяких банках та обмінниках вже сягнув 37 грн за $1, а подекуди навіть більше. Перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова пояснила, що зараз відбувається на валютному ринку.

– Коливання курсу на готівковому сегменті (в обмінних пунктах) зумовлюється низкою чинників, не в останню чергу через психологічні настрої населення. Сьогодні інфляція вже офіційно становить 21,5%. І збереження населення в національній валюті, на жаль, не є захищеними, через відсоткові ставки за депозитами.

Хоча вони почали потроху підростати – після того як ми ухвалили рішення про підняття облікової ставки. Але все ж таки є недостатньо привабливими. Ми говоримо, що кошти населення у банківській системі зростають, це правда, вони рекордно зростають. Але вони переважно залишаються на поточних рахунках, тому що люди намагаються якимось чином себе захистити.

Курс гривні до долара

Фото: Dreamstime

За її словами, найбільші українські банки підняли курс валют на розрахунок платіжними картками, щоб вирівняти умови для громадян, які розраховуються готівкою в Україні та іноземною валютою за кордоном.

– Ми знаємо, що буквально на минулому тижні провідні українські банки, які мають найбільшу частку в банківській системі за обсягом коштів населення та кількістю платіжних карток, підвищили курс розрахунків за платіжними картками, по суті, прирівнявши його до готівкового.

Навіщо це було зроблено? Це такий крок у боротьбі з банкоматним туризмом. Другий момент – це вирівнювання умов. Тобто громадяни, які сьогодні перебувають за кордоном, розраховуються картками, імітованими у гривні. Сьогодні умови між тими, хто купує готівкову валюту в Україні, та тими, хто розраховується картками за кордоном, є рівними. З точки зору управління ситуацією на ринку – це нормальний крок. Ми сподіваємось, що він матиме позитивні наслідки через зниження тиску на наші золотовалютні резерви, – наголосила Рожкова.

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