По 37 грн за $1: чому курс долара стрімко зростає і чого очікувати на ринку валют

Курс у деяких банках та обмінниках вже сягнув 37 грн за $1, а подекуди навіть більше. Перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова пояснила, що зараз відбувається на валютному ринку.

– Коливання курсу на готівковому сегменті (в обмінних пунктах) зумовлюється низкою чинників, не в останню чергу через психологічні настрої населення. Сьогодні інфляція вже офіційно становить 21,5%. І збереження населення в національній валюті, на жаль, не є захищеними, через відсоткові ставки за депозитами. Хоча вони почали потроху підростати – після того як ми ухвалили рішення про підняття облікової ставки. Але все ж таки є недостатньо привабливими. Ми говоримо, що кошти населення у банківській системі зростають, це правда, вони рекордно зростають. Але вони переважно залишаються на поточних рахунках, тому що люди намагаються якимось чином себе захистити.

За її словами, найбільші українські банки підняли курс валют на розрахунок платіжними картками, щоб вирівняти умови для громадян, які розраховуються готівкою в Україні та іноземною валютою за кордоном.

– Ми знаємо, що буквально на минулому тижні провідні українські банки, які мають найбільшу частку в банківській системі за обсягом коштів населення та кількістю платіжних карток, підвищили курс розрахунків за платіжними картками, по суті, прирівнявши його до готівкового. Навіщо це було зроблено? Це такий крок у боротьбі з банкоматним туризмом. Другий момент – це вирівнювання умов. Тобто громадяни, які сьогодні перебувають за кордоном, розраховуються картками, імітованими у гривні. Сьогодні умови між тими, хто купує готівкову валюту в Україні, та тими, хто розраховується картками за кордоном, є рівними. З точки зору управління ситуацією на ринку – це нормальний крок. Ми сподіваємось, що він матиме позитивні наслідки через зниження тиску на наші золотовалютні резерви, – наголосила Рожкова.

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