Операція без скальпеля! У Вінниці робот DaVinci видалив ракову пухлину чоловіку

Робот-хірург – це уже давно не фантастика для багатьох лікарень світу. Розробка американської космічної агенції з’явилась і в України. Першу операцію по видаленню пухлини зробили у приватній клініці Вінниці. Аби провести унікальну операцію не потрібні скальпелі.

Через косметичні проколи усе зробить робот DaVinci. Але без людини механізму обійтись важко, і тут усе залежить від майстерності медика.

Диригент, який керує оркестром – так виглядає спільна операція людини і робота. Саме від рухів лікаря залежить робота усього механізму. Розробка американської космічної агенції уже працює у одній з вінницьких клінік. На столі пацієнт з другою стадією раку простати. Видалити пухлину повністю може тільки робот.

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Скальпелі і команду медсестер та асистентів замінює механізм: 3D камера – це очі хірурга, а клішні машини – його інструменти. DaVinci розробили спеціалісти американської космічної агенції NASA щоби оперувати астронавтів на орбіті. Зараз у світі понад 3 млн людей, яким операції зробив такий робот.

Після роботозованих операцій пацієнт одужує швидше. Цього разу видалення пухлини тривало майже 6 годин, а реабілітація займе лише кілька днів. DaVinci – поки що єдиний робот-хірург в Україні.

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