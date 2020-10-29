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В Україні зросте вартість телебачення: чому та на скільки

В Україні зросте вартість кабельного, супутникового та інтернет-телебачення. Провайдери пояснюють підвищення цін тим, що нині в Україні найменша плата за ТБ у світі.

Водночас у пакетах вітчизняних постачальників ТБ-послуг та інтернет-платформ представлені щонайменше по сто каналів, які вже у своїй сітці мають дорогий голівудський контент.

Крім того, провайдери купують права на показ сучасних фільмів та серіалів за кордоном. За прогнозами, ціни зростуть на 15-20%.  Мовляв, таке підвищення не сильно вплине на клієнтів, а от кількість та якість контенту значно зросте.

Читайте: Півроку з закодованим супутниковим сигналом: як це вплинуло на крадіжки контенту

– Ми хочемо давати споживачам більше контенту. Цим пояснюється необхідність підвищення цін.

Крім того, ми підписали договори з найкращими світовими студіями Disney, Paramount, Sony, а також з виробниками серіалів ВВС і HBO, – розповів директор українського провайдера Sweet.tv Олександр Резунов.

Кодування супутникових каналів

З 28 січня 2020 року в Україні почалося кодування супутникового сигналу вітчизняних каналів. Низка телеканалів зникла з екранів у відкритому доступі.

Таке рішення ухвалили для перешкоджання піратству та покращення якості українського контенту.

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