В Украине вырастет стоимость телевидения: почему и на сколько

В Украине вырастет стоимость кабельного, спутникового и интернет-телевидения. Провайдеры объясняют повышение цен тем, что сейчас в Украине наименьшая плата за ТВ в мире.

В то же время в пакетах отечественных поставщиков ТВ-услуг и интернет-платформ представлены как минимум по сто каналов, в сетках которых уже есть дорогой голливудский контент.

Кроме того, провайдеры покупают права на показ современных фильмов и сериалов за рубежом. По прогнозам, цены вырастут на 15-20%.

Мол, такое повышение не сильно повлияет на клиентов, а вот количество и качество контента значительно возрастет.

Читайте: Полгода с закодированным спутниковым сигналом: как это повлияло на воровство контента

— Мы хотим давать потребителям больше контента. Этим объясняется необходимость повышения цен. Кроме того, мы подписали договоры с лучшими мировыми студиями Disney, Paramount, Sony, а также с производителями сериалов ВВС и HBO, — рассказал директор украинского провайдера Sweet.tv Александр Резунов.

Кодирование спутниковых каналов

С 28 января 2020 в Украине началось кодирование спутникового сигнала отечественных каналов. Ряд телеканалов исчезли с экранов в открытом доступе.

Такое решение приняли для предотвращения пиратству и улучшения качества украинского контента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.