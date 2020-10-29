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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

В Украине вырастет стоимость телевидения: почему и на сколько

В Украине вырастет стоимость кабельного, спутникового и интернет-телевидения. Провайдеры объясняют повышение цен тем, что сейчас в Украине наименьшая плата за ТВ в мире.

В то же время в пакетах отечественных поставщиков ТВ-услуг и интернет-платформ представлены как минимум по сто каналов, в сетках которых уже есть дорогой голливудский контент.

Кроме того, провайдеры покупают права на показ современных фильмов и сериалов за рубежом. По прогнозам, цены вырастут на 15-20%.

Мол, такое повышение не сильно повлияет на клиентов, а вот количество и качество контента значительно возрастет.

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— Мы хотим давать потребителям больше контента. Этим объясняется необходимость повышения цен.

Кроме того, мы подписали договоры с лучшими мировыми студиями Disney, Paramount, Sony, а также с производителями сериалов ВВС и HBO, — рассказал директор украинского провайдера Sweet.tv Александр Резунов.

Кодирование спутниковых каналов

С 28 января 2020 в Украине началось кодирование спутникового сигнала отечественных каналов. Ряд телеканалов исчезли с экранов в открытом доступе.

Такое решение приняли для предотвращения пиратству и улучшения качества украинского контента.

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