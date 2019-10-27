В Ужгород із сусідніх областей доправили сироватку від дифтерії

На Закарпаття із сусідніх областей доставлено сироватку від дифтерії. Вісім флаконів привезли спецтранспортом. По три дали Львівська та Чернівецька області, ще два – Івано-Франківська.

Ще 100 флаконів готова передати Індія. Наразі перевіряють наявність реєстрації цього препарату в Україні. Якщо він відповідатиме нашим вимогам, то 30 жовтня його доставлять літаком в Ужгород.

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Медики запевняють, що нових випадків захворювання на дифтерію на Закарпатті не виявлено. Стан 15 хворих студентів-індусів стабільний.

Нагадаємо, у Тернопільській області щеплений чоловік захворів на дифтерію.

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