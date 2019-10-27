Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

В Ужгород із сусідніх областей доправили сироватку від дифтерії

На Закарпаття із сусідніх областей доставлено сироватку від дифтерії. Вісім флаконів привезли спецтранспортом. По три дали Львівська та Чернівецька області, ще два – Івано-Франківська.

Ще 100 флаконів готова передати Індія. Наразі перевіряють наявність реєстрації цього препарату в Україні. Якщо він відповідатиме нашим вимогам, то 30 жовтня його доставлять літаком в Ужгород.

Читайте: Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація

Медики запевняють, що нових випадків захворювання на дифтерію на Закарпатті не виявлено. Стан 15  хворих студентів-індусів стабільний.

Нагадаємо, у Тернопільській області щеплений чоловік захворів на дифтерію.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Тернопільській області щеплений чоловік захворів на дифтерію
Дифтерія у Києві: батьки хворого школяра підробили довідку про щеплення
Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація
У Києві 9-річний хлопчик захворів на дифтерію
Бум вакцинації від дифтерії на Закарпатті: чи вистачить сироватки на всіх
Кількість хворих на дифтерію в Ужгороді зросла до 15 осіб
Спалах дифтерії на Закарпатті: область звернулася до МОЗ за допомогою
В Ужгороді на дифтерію захворіли 12 студентів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка