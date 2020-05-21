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Факти / Відео / Україна

В яких областях не буде послаблення карантину (СПИСОК)

На Рівненщині різке збільшення кількості інфікованих, за добу коронавірус підхопило 70 осіб. Через високий показник в Рівненській, а також Чернівецькій та Волинській областях з 22 травня послаблювати карантин не будуть. Та остаточно вирішуватимуть на місцях.

Тим часом жителі Луцька чекають послаблення карантину. Містом ходять переважно без масок, відвідують літні кафе, оновлюють гардероб. Та якщо лучани відчувають гостру потребу в транспорті, то до відкриття дитячих садочків ставляться з пересторогою.

У Львівській області за останню добу 39 нових хворих, попри це, Львів готовий до послаблення карантину. Найперше тут планують відкривати дитячі садочки та повноцінно відновлювати роботу громадського транспорту. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, із 23 травня в Києві в звичайному режимі розпочне працювати наземний громадський транспорт, а з 25 травня – метрополітен. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

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