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Вдома, але не зменшуючи навантажень: тренування українських спортсменів на карантині

Два тижні тому українським спортсменам дозволили тренування. Щоправда, з обмеженнями. Зокрема, на тренуваннях дозволяється перебувати додатково не більше однієї людини. Це може бути тренер або медик. Займатися можна тільки на відкритому повітрі. Обов’язково дотримуватися дистанції та мати засоби захисту. До цього багато з них повинні були тренуватися вдома, але не зменшували навантажень.

Все це краще ніж нічого, – кажуть атлети. І хоч коронавірус переніс усі змагання, чемпіонати, поєдинки та перегони, але спортсмени вірять, що невдовзі їхнє спортивне життя повернеться до звичного ритму.

Як тренуються українські спортсмени на карантині дивіться у сюжеті Наталі Жуковської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Беленюк і Білодід стали спортсменами року в Україні.

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