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Дома, но не уменьшая нагрузок: тренировки украинских спортсменов на карантине

Две недели назад украинским спортсменам разрешили тренировки. Правда, с ограничениями. В частности, на тренировках разрешается находиться дополнительно не более одному человеку. Это может быть тренер или медик. Заниматься можно только на открытом воздухе. Обязательно соблюдать дистанцию ​​и иметь средства защиты. До этого многие вынуждены были тренироваться дома, однако нагрузок не уменьшали.

Все это лучше чем ничего, — говорят атлеты. И хотя коронавирус перенес все соревнования, чемпионаты, поединки и гонки, но спортсмены верят, что вскоре их спортивная жизнь вернется к привычному ритму.

Как тренируются украинские спортсмены на карантине смотрите в сюжете Натальи Жуковской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Беленюк и Белодед стали спортсменами года в Украине.

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