Засніжені вулиці – це переломи і травми. Як і від кого отримати компенсацію

Цього сезону українці особливо нарікають на комунальників – вулиці засніжені та зледенілі. Лише в Києві за зиму травмувалися 6 тисяч людей.

Юристи ж радять судитися з відповідальними за небезпечні ділянки – кажуть, компенсацію отримати цілком реально.

Потрібно сфотографувати або зняти табличку з адресою. Із фото- і відеозйомкою може допомогти будь-який перехожий. Далі – викликати швидку і поліцію, які б зафіксували, де і внаслідок чого ви травмувалися. Також треба звернути увагу поліції на відеокамери, розташовані поблизу, аби згодом правоохоронці зробили запити до цих установ. Адже іноді дізнатися, хто відповідає за конкретну ділянку надзвичайно важко.

Дивіться: Не думайте, що у вас 9 життів: як вберегтися від буруль, які звисають з дахів

Якщо маєте гроші на адвокатів – спробуйте зібрати докази і піти з позовом на комунальників до суду. Якщо коштів немає – пильнуйте самі і не шкодуйте часу. Скаржтеся міській владі на погане прибирання. За це винуватцям загрожують штрафи.

Нагадаємо, затори у Києві через снігопад утворилися від самого ранку, 6 лютого.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

КМДА: 367 одиниць спецтехніки і 32 бригади розчищають сніг у Києві
Аеропорти Києва і Харкова скасовують рейси через туман
150 пасажирів на борту! У небі над Лос-Анджелесом у літак влучила блискавка
12 см снігу за ніч: яка ситуація з негодою і коли потепління
Понад 850 ДТП, затори у Києві досягли піка – снігопад в Україні триває
Понад 30 аварій: Київ паралізований заторами (КАРТА)
В аеропорту Миколаєва через снігопад не зміг приземлитися літак з Єгипту
У Борисполі через негоду відклали рейси, є затримки з прибуття

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка