Засніжені вулиці – це переломи і травми. Як і від кого отримати компенсацію

Цього сезону українці особливо нарікають на комунальників – вулиці засніжені та зледенілі. Лише в Києві за зиму травмувалися 6 тисяч людей.

Юристи ж радять судитися з відповідальними за небезпечні ділянки – кажуть, компенсацію отримати цілком реально.

Потрібно сфотографувати або зняти табличку з адресою. Із фото- і відеозйомкою може допомогти будь-який перехожий. Далі – викликати швидку і поліцію, які б зафіксували, де і внаслідок чого ви травмувалися. Також треба звернути увагу поліції на відеокамери, розташовані поблизу, аби згодом правоохоронці зробили запити до цих установ. Адже іноді дізнатися, хто відповідає за конкретну ділянку надзвичайно важко.

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Якщо маєте гроші на адвокатів – спробуйте зібрати докази і піти з позовом на комунальників до суду. Якщо коштів немає – пильнуйте самі і не шкодуйте часу. Скаржтеся міській владі на погане прибирання. За це винуватцям загрожують штрафи.

Нагадаємо, затори у Києві через снігопад утворилися від самого ранку, 6 лютого.

Опубліковано Лютий, 06 в 16:45



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