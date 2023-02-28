Лютий, 28 в 13:55

Збройні сили Канади показали, як українські воїни проходять навчання на танках Leopard у навчальному центрі в Польщі.

Відповідне відео опубліковано у Twitter Canadian Armed Forces.

Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основ роботи на танках Leopard на заході Польщі, йдеться у дописі.

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На відео можна побачити, як українські військові відпрацьовують навички на тренажері. Їх навчають правильно заряджати гармату, відпрацьовують управління танком на полігоні.

The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland. Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) February 27, 2023

Раніше міністерка оборони Іспанії Маргаріт Роблес повідомила, що в країні розпочали ремонт танків Leopard, які згодом передадуть ЗСУ.

Своєю чергою голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може отримати два батальйони танків Leopard 2, а це 62 одиниці.

Фото: скриншот