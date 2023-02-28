Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Канадські військові показали, як вчать українців на танках Leopard

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Канадські військові показали, як вчать українців на танках Leopard

Збройні сили Канади показали, як українські воїни проходять навчання на танках Leopard у навчальному центрі в Польщі.

Відповідне відео опубліковано у Twitter Canadian Armed Forces.

Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основ роботи на танках Leopard на заході Польщі, йдеться у дописі.

Зараз дивляться

На відео можна побачити, як українські військові відпрацьовують навички на тренажері. Їх навчають правильно заряджати гармату, відпрацьовують управління танком на полігоні.

Раніше міністерка оборони Іспанії Маргаріт Роблес повідомила, що в країні розпочали ремонт танків Leopard, які згодом передадуть ЗСУ.

Своєю чергою голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може отримати два батальйони танків Leopard 2, а це 62 одиниці.

Фото: скриншот

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка