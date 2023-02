Збройні сили Канади показали, як українські воїни проходять навчання на танках Leopard у навчальному центрі в Польщі.

Відповідне відео опубліковано у Twitter Canadian Armed Forces.

Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основ роботи на танках Leopard на заході Польщі, йдеться у дописі.

На відео можна побачити, як українські військові відпрацьовують навички на тренажері. Їх навчають правильно заряджати гармату, відпрацьовують управління танком на полігоні.

The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.

Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ

— Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) February 27, 2023