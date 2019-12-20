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Факти / Відео / Україна

Від Миколая: нацгвардійці зробили подарунки дітям у Новолуганському

Світлодарська дуга одна із найгарячіших ділянок фронту. Між позиціями українських військових та укріпленнями окупантів подекуди лишень кількасот метрів.

Узимку засікти загарбників простіше. Гріються буржуйками, дим підказує, де їхні вогневі точки. Із тиждень тому чужинці накопали собі нових позицій.

Підійти ближче намагалася днями диверсійна розвідгрупа. То по троє-четверо шмигають, а це аж восьмеро підкрадалось, – розповідає Журавель, він саме стояв на посту.

Кулеметна канонада звучить навіть удень. Але найцікавіше починається ближче до півночі.

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У те, що ворог виконає домовленості й до нового року повністю припинить вогонь, бійці не ймуть віри.

Та відступати воїни не збираються. Вони добре знають заради кого боронять свою землю. Поруч, у прифронтовому Новолуганському – вчаться діти. До школи нацгвардійці навідалися зі святковими подарунками.

Бійці накупили сім тонн книжок та солодощів і упродовж тижня розвозять їх дітям із прифронтової  Донеччини та Луганщини

Факти ICTV раніше писали про те, як виглядають зруйновані квартали Мар’їнки.

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