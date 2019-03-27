Рейдерство на Печерських схилах: як бандити “віджимають” приватну власність

Київські землі, а особливо Печерські пагорби, відбирають не лише сили, а й здоров’я – за них точиться справжня війна.

7 років тому тітушки перетворили життя Ніни Москаленко на справжнє пекло. Вони погрожували вбити, ламали паркан, били вікна і трощили меблі – все, щоб жінка залишила свою ділянку на Печерських пагорбах, бо земля впала в око комусь з оточення Януковича.

І все це через мальовничі краєвиди на Дніпро та Києво-Печерську лавру. Вартість кожної ділянки тут – кілька мільйонів доларів. Забудовувати ці пагорби почали у 90-х, хоча тут безпечно зводити лише триповерхові котеджі. Вищі можуть сповзти.

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Зупинити безчинство тоді вдалося завдяки розголосу у ЗМІ та підтримці активістів. Але товстосуми ладні на все, щоб дістати хоч кілька соток землі й спорудити черговий палац, переконують активісти.

Ніна Москаленко сподівалася на кардинальні зміни після Революції Гідності. Але за 5 років жодних зрушень. Частина її будинку і далі залишається під арештом. Час від часу про себе нагадують і рейдери. Вони ведуть цілодобове спостереження.

І хоч влада змінилася – рейдерські схеми процвітають. І Київ без затвердженого генерального плану та контролю за містобудуванням перетворюється на архітектурний вавилон, де панує несмак і хаос, тому дніпрові схили сповзають, дренажні системи не працюють, столиця потопає у смітті та брудних потоках.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як власницю кав’ярні на Рейтарській, 8б рейдери намагаються вигнати на вулицю.

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