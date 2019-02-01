Краще штраф, ніж ремонт ходової: як їздять найгіршою дорогою Миколаєва

Щодня у Миколаєві у льодяних ямах об’їзної дороги до портів і терміналів застрягають до десятка вантажівок. Шлях розбитий вщент. По сусідніх вулицях рухатися не можна.

Хто має відремонтувати дорогу – не дійдуть згоди влада та підприємства. Чиновники наполягають – розбили шлях зерновози – нехай порти і лагодять. І поки чубляться одні – страждають водії і жителі сусідніх вулиць. Бо, попри заборону, вантажівки там їздять.

Краще 255 гривень штрафу, ніж ремонтувати ходову, чи платити за трактор, що витягне з ями, вважають водії. Тож, попри знаки заборони, скеровують вантажівки на сусідню вулицю, де також місцями вже зруйнували асфальт. Патрульні штрафують кермувальників за нехтування знаками, а чиновників – за неремонтовану дорогу.

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Чиновники обіцяють найближчим часом викачати воду з найбільших ям і засипати їх щебнем, щоб машини не застрягали.

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Опубліковано Лютий, 01 в 10:23



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