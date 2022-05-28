Травень, 28 в 16:36

Російські загарбники повністю заблокували виїзд з окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

– На окупованій Херсонщині шляхи виїзду на підконтрольні Україні території повністю заблокували. Автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад, – зазначив спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Також він додав, що ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини.

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– Знов атаковано Миколаїв реактивними системами залпового вогню. З відчаю ворог намагається болюче вжалити і знов влучає в житлові квартали. Попередньо, є поранені серед цивільного населення, – заявив Назаров.