PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Як працюватиме транспорт з 22 травня – постанова МОЗ

В Україні з 22 травня послабили карантин, що дозволило запустити громадський транспорт. У Києві автобуси та тролейбуси знову поїдуть із 23 травня.

Водночас під час перевезення пасажирів на час карантину повинні виконуватися певні рекомендації, які закріплено в постанові Міністерства охорони здоров’я за підписом головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Читайте: Як працюватимуть готелі під час карантину – постанова Кабміну

Правила роботи громадського транспорту на карантині:

  • Щодня усі працівники повинні міряти температуру;
  • Водій, кондуктори та інші члени екіпажу під час перебування в транспорті повинні не знімати маски;
  • У транспорті має бути стільки пасажирів, скільки в ньому місць для сидіння. У випадку міжобласного перевезення до регіону, в якому не послаблювали карантин, таке перевезення дозволяється в межах 50% від кількості місць для сидіння;
  • За можливості, біля дверей транспорту має бути розміщено антисептики;
  • Має бути забезпечено наявність у працівників засобів захисту, вологе прибирання приміщень автостанції з використанням миючих і дезінфікуючих засобів не рідше, ніж кожні 5 годин до відкриття і після закінчення робочого дня автостанції.

Як повідомлялося, МОЗ затвердив перелік рекомендацій, як повинні працювати дитячі садочки з 25 травня.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх