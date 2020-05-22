В Україні з 22 травня послабили карантин, що дозволило запустити громадський транспорт. У Києві автобуси та тролейбуси знову поїдуть із 23 травня.

Водночас під час перевезення пасажирів на час карантину повинні виконуватися певні рекомендації, які закріплено в постанові Міністерства охорони здоров’я за підписом головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

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Правила роботи громадського транспорту на карантині:

Щодня усі працівники повинні міряти температуру;

Водій, кондуктори та інші члени екіпажу під час перебування в транспорті повинні не знімати маски;

У транспорті має бути стільки пасажирів, скільки в ньому місць для сидіння. У випадку міжобласного перевезення до регіону, в якому не послаблювали карантин, таке перевезення дозволяється в межах 50% від кількості місць для сидіння;

За можливості, біля дверей транспорту має бути розміщено антисептики;

Має бути забезпечено наявність у працівників засобів захисту, вологе прибирання приміщень автостанції з використанням миючих і дезінфікуючих засобів не рідше, ніж кожні 5 годин до відкриття і після закінчення робочого дня автостанції.

Як повідомлялося, МОЗ затвердив перелік рекомендацій, як повинні працювати дитячі садочки з 25 травня.