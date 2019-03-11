Заповідник Асканія Нова: як рятують та вирощують тварин

Заповідник Асканія Нова відомий як звіринець, де тварини мешкають у дикому степу. Тут займаються ще й наукою. Тут у неволі розводять та розмножують тварин, які під загрозою вимирання, а потім ще й розселяють по світу.

Наприклад, сайгаків, які майже зникли з території України наприкінці 19 століття, тепер завдяки дослідникам вдасться повернути у дику природу.

Щоб дикі тварини не боялися транспортування у клітках, їх треба виростити у неволі. Вчені винайшли, чим замінити материнське молоко. Рецепт суміші тепер важливе надбання заповідника.

Першими у дику природу, на батьківщину в Монголію, 27 років тому повернули два десятки чистокровних коней Пржевальського. Нині сірі гуси, червоні качки, бізони, антилопи, лані, плямисті і шляхетні олені із Асканії прикрашають колекції приватних звіринців Закарпаття, Одеси, Дніпра, Харкова і Києва, а сайгаками цікавляться американці, китайці і казахи.

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