Відпочинок в Одесі: чи змінилися ціни під час пандемії та як дотримуються карантину

Черги на в’їзд і на виїзд, бо на триденний відпочинок до Одеси рушили тисячі людей. В довжелезних заторах людям довелося простояти до шести годин. В нових карантинних умовах замість тижневого відпочинку біля моря, українці обирають тур вихідного дня. В Одесі курортний сезон почався лише коли дозволили роботу міжміського та залізничного транспорту, втім туристів, порівняно з минулими роками значно менше.

Траса Одеса-Київ. З відпочинку додому одночасно повертаються тисячі українців, на шосе 10-кілометровий затор. Втім патрульним вдається врегулювати рух – тимчасово пускають автівки по двох смугах.

Курортний сезон цього року в Одесі стартував лише на початку червня, майже на місяць пізніше, ніж зазвичай. Та на кожен вікенд туристів більшає в рази.

Ціни на оренду житла порівняно з минулим роком не змінилися – доба в однокімнатній квартирі коштуватиме від 500 грн. Втім, роботи у ріелторів не так багато.

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Готель біля Аркадії, де вартість номерів від 1200 грн на добу, він майже повний. Персонал роздає клієнтам засоби індивідуального захисту.

На вихідних, особливо останніх, на одеських пляжах немає вільного місця, людно і на літніх терасах ресторанів та кафе. Поступово більшає і тих, хто з гідом йде на екскурсію містом.

В місті зізнаються, цьогорічний курортний сезон вимагає в одеситів вигадувати інші креативні варіанти відпочинку за невеликі гроші.

Втім попри невтішну статистику недужих на коронавірус в Одеській області – на центральних вулицях, терасах кафе і ресторанів, зупинках громадського транспорту маски носять одиниці. Дотримуватися дистанції на популярних пляжах та вечірніх променадах туристи не поспішають.

Закриті кордони – чудова нагода відкрити для себе Україну. І якщо про заповідник Асканія Нова чи пустелю Олешківські піски ми вчили у школі, то про острів Джарилгач знають одиниці.

Джарилгач – найбільший незаселений острів Чорного моря. Його намило ріками, які тут раніше протікали. Пляж встелений не галькою, а м’яким білим піском; пологе узбережжя омивається чистою блакитною водою, місцями з бірюзовим відтінком. Саме за це острів заведено називати українськими Мальдівами.

Найкоротший шлях до нього зі Скадовська по воді, на судні. Годинний трансфер коштує 200 грн з людини. Якщо пощастить, дорогою можна побачити дельфінів.

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