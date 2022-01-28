Самохідна артилерійська установка (САУ) Богдана успішно пройшла визначальні відомчі випробування Міністерства оборони України під час стрільбищ.

Як повідомив портал Defence Express, під час випробувань було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км.

Сам вогневий тест САУ проходив на Державному випробувальному полігоні ЗСУ Алібей в Одеській області протягом грудня та січня.

За заявами розробника артилерійської установки, дальність пострілу звичайним снарядом з колісної 155-мм САУ становить до 40 км. Але вже під час випробувань була доведена можливість стрільби на 42 км без використання активно-реактивного снаряду.

Під час вогневих стрільб використовували 155-мм снаряди турецького та чеського виробництва, включно із далекобійними снарядами з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ від Excalibur Army.

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що ракетний комплекс Нептун почав проходити випробування.

Його планують передати Військово-морським силам України у першому кварталі 2022 року. До складу дивізіону входитиме 19 спецмашин.

Фото: Defense Express

Джерело: Defense Express