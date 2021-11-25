Відпрацювали стрілянину у русі: у зоні ООС стартували навчання танкістів
У середу, 24 листопада, у зоні Операції об’єднаних сил стартували військові навчання танкістів.
Українські військові відпрацьовують маневри на спеціальному полігоні.
За даними ООС, навчання відбуватимуться протягом чотирьох днів. У денних умовах танкісти вже відпрацювали стрілянину у русі.
Також вони відпрацьовували завдання у нічний час. До складу кожного екіпажу входить три особи: командир, оператор-навідник та водій-механік.
За словами командира танкового підрозділу, військові чудово впоралися із завданням, отримавши позитивного результату.
2021-11-25
Теги: Військові навчання, ЗСУ, ООС