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Відпрацювали стрілянину у русі: у зоні ООС стартували навчання танкістів

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки

У середу, 24 листопада, у зоні Операції об’єднаних сил стартували військові навчання танкістів.

Українські військові відпрацьовують маневри на спеціальному полігоні.

За даними ООС, навчання відбуватимуться протягом чотирьох днів. У денних умовах танкісти вже відпрацювали стрілянину у русі.

Також вони відпрацьовували завдання у нічний час. До складу кожного екіпажу входить три особи: командир, оператор-навідник та водій-механік.

За словами командира танкового підрозділу, військові чудово впоралися із завданням, отримавши позитивного результату.

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