У Глухові українські військові застосували Javelin та знешкодили російську техніку

На території міста Глухів українські захисники застосували протитанкові ракетні комплекси Javelin та знешкодили колону техніки Російської Федерації.

За даними Сухопутних військ Збройних сил України, йдеться про 15 основних бойових танків Т-72, які використовують для наступу та ведення активних бойових дій.

У Державній прикордонній службі повідомляють, острів Зміїний атакували російські кораблі. Окупанти вели вогонь зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

За останніми оперативними даними, наразі у районі острова перебувають два кораблі ЧФ Російської Федерації Москва та Василий Быков.

Станом на 15.45 24 лютого, на підтримку України виступили 48 держав та п’ять міжнародних організацій, які засуджують російську агресію.

Серед них – Німеччина, Франція, Австралія, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія, Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Ріка, Бразилія, Японія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз.