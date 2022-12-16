Coca-Cola HBC виділяє €10 млн на гуманітарну допомогу Україні

Грудень, 16 в 7:53

Coca-Cola HBC виділила €10 млн для забезпечення гуманітарних потреб своїх працівників та громад в Україні.

– Наші серця та думки з працівниками в Україні, які разом з усією країною страждають від невимовної трагедії вже понад дев’ять місяців повномасштабної війни, – зазначають у компанії Coca-Cola HBC.

З початком зими українці вимушено залишають свої домівки, стикаючись з проблемами значних руйнувань критичної інфраструктури.

– Руйнування критичної інфраструктури впливають на здатність задовольняти основні потреби українців у світлі, воді, медичному обслуговуванні та продуктах харчування. Тому компанія виділяє €10 млн на розв’язання цих проблем, – зазначають в компанії.

Раніше Coca-Cola HBC оголосила про намір відновити зруйнований дитячий садок у Київській області.

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Крім того, починаючи з лютого 2022 року The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC, Фундація Кока-Кола та інші партнери-ботлери, виділили понад $19 млн на гуманітарну допомогу українцям та підтримку своїх працівників в Україні.

А в травні 2022 року, після ремонту, було відновлено роботу заводу компанії під Києвом.

– Ми підтримуємо усіх наших працівників в Україні та не скоротили жодного працівника з початку повномасштабної війни, – додають в компанії.

Генеральний директор COCA-COLA HBC в Україні, Вірменії та Молдові Константінос Спанудіс також зазначив, що українці зараз переживають важкі часи, тому грошова ініціатива від компанії допоможе тим, хто найбільше цього потребує.