Coca-Cola HBC виділяє €10 млн на гуманітарну допомогу Україні
Coca-Cola HBC виділила €10 млн для забезпечення гуманітарних потреб своїх працівників та громад в Україні.
– Наші серця та думки з працівниками в Україні, які разом з усією країною страждають від невимовної трагедії вже понад дев’ять місяців повномасштабної війни, – зазначають у компанії Coca-Cola HBC.
З початком зими українці вимушено залишають свої домівки, стикаючись з проблемами значних руйнувань критичної інфраструктури.
– Руйнування критичної інфраструктури впливають на здатність задовольняти основні потреби українців у світлі, воді, медичному обслуговуванні та продуктах харчування. Тому компанія виділяє €10 млн на розв’язання цих проблем, – зазначають в компанії.
Раніше Coca-Cola HBC оголосила про намір відновити зруйнований дитячий садок у Київській області.
Крім того, починаючи з лютого 2022 року The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC, Фундація Кока-Кола та інші партнери-ботлери, виділили понад $19 млн на гуманітарну допомогу українцям та підтримку своїх працівників в Україні.
А в травні 2022 року, після ремонту, було відновлено роботу заводу компанії під Києвом.
– Ми підтримуємо усіх наших працівників в Україні та не скоротили жодного працівника з початку повномасштабної війни, – додають в компанії.
Генеральний директор COCA-COLA HBC в Україні, Вірменії та Молдові Константінос Спанудіс також зазначив, що українці зараз переживають важкі часи, тому грошова ініціатива від компанії допоможе тим, хто найбільше цього потребує.
– Наші люди в Україні переживають особливо важкі часи. Завдяки цій ініціативі ми сподіваємося суттєво покращити життя наших співробітників. Ми організуємо надійну систему розподілу коштів та керування ними протягом 2023 року. Це гарантує, що наші люди, які найбільше потребують підтримки, обов’язково її отримають, – зазначив генеральний директор COCA-COLA HBC в Україні, Вірменії та Молдові Константінос Спанудіс.