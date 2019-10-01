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Вітер перекинув причіп вантажівки з людьми: потужна буря в Польщі

Потужна буря пронеслася напередодні в Польщі. Двоє людей поранені – вітер перекинув причіп вантажівки, якою вони їхали.

Негода також пошкодила електропостачання. Без струму залишилися 125 тис. людей.

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Тим часом у Балтійському морі вирує сильний шторм. Польська влада оголосила попередження.

До слова, українці більше не готові працювати в Польщі за мінімальну зарплату.

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