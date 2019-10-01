Вітер перекинув причіп вантажівки з людьми: потужна буря в Польщі

Потужна буря пронеслася напередодні в Польщі. Двоє людей поранені – вітер перекинув причіп вантажівки, якою вони їхали.

Негода також пошкодила електропостачання. Без струму залишилися 125 тис. людей.

Дивіться: Економічне диво: чи зможе Україна повторити успіх Польщі

Тим часом у Балтійському морі вирує сильний шторм. Польська влада оголосила попередження.

До слова, українці більше не готові працювати в Польщі за мінімальну зарплату.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.