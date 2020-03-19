Воркаут через YouTube. Харківські тренери проводять заняття онлайн

Коронавірус змушує змінювати звичний спосіб життя і підлаштовуватися під обмежувальні заходи. Доки сотні тисяч дітей по всій країні сидять на карантині, їхні вчителі та тренери вигадують нові форми занять.

Наприклад, харківські воркаутери знімають на відео свої тренування, відеоролик заливають у YouTube, а діти вдома мають це повторити. Все, як на звичайному тренуванні, єдине, що вправи адаптовані під домашні умови. Ролики зніматимуть тричі на тиждень. Воркаутери закликають залучати до тренувань всю родину і обов’язково надіслати тренеру фото- або відеодоказ домашнього завдання. Деталі у сюжеті Тетяни Доцяк.

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